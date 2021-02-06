بيانات وزراء التنمية المحلية والمالية والتعاون الدولى والبيئة على طاولة لجان البرلمان غدا بحضور الوزراء

تعقد لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الدين، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة بيان الدكتور وزير المالية، الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه.

محمد معيط وزير المالية

كما تستأنف اللجنة عملها بدراسة ومناقشة، وبحث الحساب الختامي، لوزارات الدولة للإعلام والبيئة والطيران المدني للسنة المالية 2019/2020، مع التركيز على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق اهداف السياسة العامة.

‏(وذلك بحضور وزارات المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة الدولة للإعلام – البيئة – الطيران المدني).

لجنة البيئة تستدعي الوزيرة

كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام الدين عضو الله اجتماعا لمناقشة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به السيدة الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

لجنه التضامن تستدعي المشاط

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافقة 20 من يناير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي .

المحلية تستدعي شعراوي

‏كما تعقد لجنه الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة، اللواء وزير التنمية المحلية، في البيان الذيى ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية في ملفات (الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية - تقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة - التصالح في مخالفات البناء - تطوير المواقف والساحات - الأسواق العشوائية - تراخيص المحال - انتظار المركبات)، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.