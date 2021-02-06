بعد تعديلات قانون المرور ..رسوم جديدة على جميع أنواع المركبات تعرف عليها

بعد تعديلات قانون المرور الجديد، تم فرض رسوم جديدة على جميع أنواع السيارات بداية من "التوك توك، مرورًا بالملاكي وحتى سيارات النقل".

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تعديلات بقانون المرور الجديد

فيما انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة من مناقشة وإعداد تقرير بشأن تعديلات قانون المرور الجديدة، والتي كان أبرزها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف أنواعها

فيما جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، لتوضيح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالتالي:



الملاكى (بالسعة اللترية)

(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

(250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

(350) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

رسوم قانون المرور على سيارات الجمرك والدراجات النارية

(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.

رسوم قانون المرور على سيارات الأتوبيسات

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.

(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.

(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.

رسوم قانون المرور على سيارات الأجرة والتوك توك

(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).

(250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

رسوم جديدة على السيارات بتعديلات قانون المرور

(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.

(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.

(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.

(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.

(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.

(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.