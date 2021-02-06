مؤسس "أمهات مصر": ختان الإناث جريمة واعتداء علي حق الفتيات في الحياه

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة للأمهات في اليوم العالمي لمناهضة ختان الاناث الموافق 6 فبراير من كل عام، قاءله: "الختان جريمة يعاقب عليها القانون ويضر بحياة الفتيات".

وأضافت عبير، في تصريح صحفي، أن الأمهات عليهن دور كبير وأساسي في القضاء علي جريمة ختان الاناث، موضحه أن الختان أحد أشكال العنف ضد الفتيات واعتداء علي حقوقهن وانسانيتهن وحقهن في الحياه، وله أثار سلبيه صحية عليهن.

اليوم العالمي لختان الإناث

وأشارت عبير إلي أن ختان الإناث أحد العادات والتقاليد السيئة في المجتمع خاصة في القري والنجوع والمناطق النائية، نظرا لعدم وعي عدد كبير من الأمهات بخطورته، مناشدة الأمهات بضرورة القضاء علي هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون من أجل الحفاظ علي حياة فتياتهن.

وشددت عبير علي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بضرورة التوعية بمخاطر هذه الجريمة، مؤكده أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بهذا الملف ويظهر ذلك بشكل واضح غي المبادرات التي تم إطلاقها، ومشيده بدور المجلس القومي للمرأة في هذا الملف وعلي رأسهم لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة.