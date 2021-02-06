عاجل.. السيسى يشارك فى أعمال الدورة الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الإفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطنى والإقليمى.

كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوى لعملية الإصلاح المؤسسى والمالى والإدارى للارتقاء بالاتحاد الإفريقى، فضلاً عن تأكيد سيادته على ضرورة الاستمرار فى تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً فى هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب إفريقى "سيريل رامافوزا" على جهوده فى إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي، معرباً سيادته عن الثقة فى قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولى "فيليكس تشيسيكيدى" فى المساهمة فى دفع المساعى الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعى مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل.