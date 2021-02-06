التأمين الصحى الشامل ينقذ حياة مريضة مصابة بقصور بالدورة الدموية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن نجاح فريق طبى بمستشفى حورس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، فى إنقاذ حياة مريضة كانت تعانى من قصور حرج بالدورة الدموية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.





يأتى ذلك فى إطار الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر للمسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من أبناء المحافظة، والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و7 مستشفيات، كإحدى محافظات المرحلة الأولى التى سيتم انطلاق المنظومة الجديدة فعليًا بها قريبًا.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أنه فور حضور المريضة محولة من وحدة صحة القرايا إلى مستشفى حورس التخصصى، بنظام الإحالة الطبية المعمول به فى نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين أنها تعانى من قصور حرج بالدورة الدموية بالطرف السفلى الأيسر وغرغرينا بالقدم نتيجة انسداد الشريان الفخذى والمأبضى الأيسر؛ وعليه تم عمل توسيع للشرايين باستخدام البالونات الموسعة واستعادة الدورة الدموية حتى القدم وإنقاذ ساق المريضة من البتر، وهى الآن بحالة صحية جيدة وحالتها مستقرة.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه قام بإجراء العملية بنجاح للمريضة فريق من أمهر أطباء الأوعية الدموية بالمستشفى.

وتابعت الهيئة أن تكلفة هذه الجراحة 25 ألف جنيه، ولم تتكلف المريضة سوى دفع 300 جنيه فقط لا غير، قيمة المساهمة فى العملية، حيث إنها من المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر والمنتفعين بخدماته، والذى يضمن العلاج بأقل تكلفة للمرضى ووفق أحدث معايير الجودة والممارسات العالمية.

ودعت هيئة الرعاية الصحية كافة أبناء محافظة الأقصر إلى التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى المحافظة، من خلال التوجه إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب لمحل سكنهم بالأوراق المطلوبة للتسجيل، والتى تشمل "الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال إن وجدوا أو صورة منها"، للتمتع بكافة الخدمات والرعاية الصحية التى توفرها لهم المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية "مستقبل صحة مصر".