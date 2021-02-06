وزير الشباب يشهد جلسات ورشة تحديث الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

وشارك فى ورشة العمل 100 شاب وفتاة ممثلين عن برلمان الشباب والكشافة والمرشدات، وبرنامج (إيدك معانا)، ومبادرة شباب يدير شباب، واتحاد طلاب المدارس، وممثلى الكيانات الشبابية.
وناقشت الجلسات لمناقشة عدة محاور، منها جلسة عن "الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة"، والتى أدارها الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام المكتب الفنى لوزير الشباب لقطاع الرياضة بمشاركة الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية، و"الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والدولية"، والتى أدارها مصطفى مجدى منسق إعداد الاستراتيجية، و"المشاركة الاقتصادية والتشغيل وريادة الأعمال"، والتى أدارها محمود منسى محاضر الموارد البشرية بالمعهد العربى لإعداد القيادات.
وثمن وزير الشباب والرياضة، فى مداخلته خلال الفعاليات، الأطروحات التى قدمها الشباب المشاركون فى فعاليات ورشة العمل، والتى سيتم الاستناد إليها كتوصيات ومتطلبات ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.
ولفت إلى أهمية التعرض للمحتوى والمحاور المقترحة للاستناد إليها فى الاستراتيجية ودراستها من جانب كل كيان، والتعرف على وجهات النظر التى يتم طرحها خلال ورش العمل، واستطلاع الآراء فى طريق بناء استراتيجية قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
ومن جهتها، أكدت الدكتور حنان جودة، عميد المعهد العربى لإعداد القيادات والمشرف على إعداد الاستراتيجية، أهمية عقد ورش العمل للاستماع لرأى الشباب انطلاقا من المبدأ الرئيسى فى إعداد وتطوير الاستراتيجية، وهى أن تكون من الشباب للشباب.
وأشارت إلى أنه تم عقد أول ورشة عمل للاستماع لرأى شباب الصعيد بمحافظة أسوان، على أن يتبع ورشة عمل اليوم عدد من الفعاليات بمختلف المحافظات ومع مختلف قطاعات الشباب للوصول لرصد احتياجات الشباب والنشء المصرى بشكل واقعى وعلمى وفعال، منوهة بالدور الفعال الذى يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر فى إعداد وتطوير الاستراتيجية.
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