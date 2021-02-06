محافظ أسوان: الانتهاء من 45% لخطة رصف الطرق الداخلية بتكلفة 68 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف عطية، فى بيان اليوم السبت، أنه يجرى العمل فى مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالى للمدينة بطول 1 كم وعرض 18 مترًا بالاتجاهين وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث سيساهم هذا الطريق الحيوى فى ربط شمال المدينة بشرقها وغربها، كما سيتم إنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمحلات وبازرات خان أسوان لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة، بجانب تخفيف التكدس والتزاحم بهذه المنطقة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء العديد من ساحات الانتظار للسيارات لاستيعاب الكثافة المستقبلية من حركة المركبات.

من جهته، قال مدير عام الطرق بالمحافظة المهندس محمد فتحى، إنه يجرى العمل فى رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بمدينة أسوان بطول 700 متر من ضمن مسافة 3.5 كم مخطط رصفها، علاوةً على طريق خان أسوان بطول 1 كم، كما أنه يتم بالتوازى العمل فى طريق الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو بطول 1.7 كم، بالإضافة إلى طريق الإذاعة والتليفزيون بالرديسية بحرى بإدفو بطول 1 كم.

وأضاف أن الفترة الحالية شهدت إنهاء الأعمال بالعديد من الطرق الداخلية من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 متر فى الاتجاهين، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو بإجمالى أطوال 3 كم، وأيضًا مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم.

وأكد فتحى أن جهاز التعمير لجنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ أعمال رصف الطريق البديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه، فيما يقوم الجهاز حاليًا بطرح المرحلة الثانية من نفس المشروع بطول 3 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء محور جديد يربط جنوب المدينة بشرقها وغربها وشمالها، بجانب العمل فى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى الشرقى بطول 375 مترًا وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه.