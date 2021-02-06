كرم جبر : السيسى حقق خلال 6 سنوات فقط ما لم يحققه أى رئيس من قبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال فعاليات اليوم الثانى من دورة دور الإعلام الدينى لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الدينى تحت عنوان "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة"، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الله حبى مصر بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جاء فى وقت من أكثر الأوقات حساسية لينقذ مصر، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عاهد الله أن تظل مصر مرفوعة الرأس وأن تعود كريمة عزيزة مرفوعة الرأس لا يشمت فيها صديق أو عدو وبدأ معركة العمل.

وأكد جبر أن المصريين يثقون أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق خلال 6 سنوات فقط ما لم يحققه أى رئيس من قبل، وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات فى كافة المجالات.

وأوضح أن مصر تتعرض منذ فتره لضغوط كبيرة فى الداخل والخارح وستزيد خلال الفترة القادمة لعدة أسباب أولها أن مصر تقف على أرض صلبة ومتعافية، مضيفًا أنه يجب علينا أن نصطف حول الدولة المصرية والقيادة السياسية، وقال إنه تأتى أهمية قضية استعادة الوعى والتى تأتى من خلال الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام والمسلم الحق هو من تسكن داخله روح حب الحياة والجمال والسكينة، فتعاليم الدين الصحيحة تغرس فى النفوس هذه المعانى الجميلة لأن المسلم الصحيح لا يرى فى الحياة إلا القيم العليا والمعانى السامية فلا تراق الدماء.

وأوضح أن أمتنا العربية فى حاجة ماسة إلى إعادة الكثير من المفاهيم وأفضل من يقوم بذلك هم رجال الدين والخطباء الأجلاء؛ لأنها قضية أمة ونحن مسئولون عن عرض تعاليم الدين بطريقة صحيحة، فالدين الإسلامى ليس دين عنف أو تطرف ولكن دين محبة وسلام وتقارب بين الشعوب ورسالة الأديان السماوية الحياة.

وأضاف أنه من هنا جاءت أهمية إطلاق مبادرة «رفع الوعى 2021» بمشاركة وزارة الأوقاف، والمبادرة يوجد بها العديد من القضايا المهمة جدا التى سيتم طرحها بمفاهيم صحيحة، ومن ضمنها العلاقة بين الأديان والأوطان لأن البعض حاول تصوير أن هناك علاقة عكسية بين الأديان والأوطان، وهذا المفهوم يجب إرجاعه إلى المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وتابع أنه كذلك مسألة احتواء الجميع تحت مظلة واحدة فلا تفرقة بسبب الدين، فيجب تصحيح النظرة لأصحاب الديانات الأخرى لأننا فى النهاية سنذهب إلى الله وهو من يحاسبنا، والدرس المستفاد من تجارب من حولنا هو أن سلامة الأوطان تستند على الاحتواء.

وأضاف أن هناك 3 عناصر للدولة المصرية: أولها أن الشعب المصرى محب للأديان منذ زمن بعيد، وصنع نوع من التآخى والتعايش السلمى بين مختلف الطوائف، فعلاقة المسلمين والمسيحيين من ثوابت الدولة المصرية، ويجب علينا أن نحافظ عليها، وشاهدنا ذلك الأمر فى حرب أكتوبر والتى كان فيها الجندى المسلم بجانب شقيقة المسيحى وارتوت أرض سيناء بدمائهم، كذلك فى عام حكم الإخوان الإرهابية تعرض الأقباط لاعتداءات ولكنهم آمنوا بأنهم لن يتم توظيفهم فى تلك القضايا، وارتمى أشقائنا الأقباط فى أحضان الوطن ولم يستقووا بالخارج، مثلما كان يحدث قبل 2011 ولكن أدرك الأقباط أن حمايتهم بين أحضان مصر ووقف المسلمين يدافعون عن كنائسهم ووقف الأقباط يمدون يد العون والمساعدة، ولم نسمع أى شكوى واحدة وهذا هو سر ما يحفظ مصر طالما ظلت العلاقة مستمرة.

وأشار إلى أنه بفضل الله لا توجد أى صراعات طائفية أو دينية فى مصر، وعلينا جميعًا التمسك بذلك الأمر لأن جميع الدول التى سقطت كان بسبب الصراعات والحروب الدينية، مضيفًا أن مصر مرت خلال الـ 10 سنوات الماضية بالعديد من الأزمات وكان مقررًا لها بعد 2011 أن تركع من خلال تصدير الأزمات المتتالية بالإضافة إلى الاعتصامات والإضرابات، وكذلك كان مخططًا لها تفجير الحروب الدينية حتى تظل القوى السياسية تتحارب، وكذلك جاءت الجماعة الإرهابية بمشروعها «النهضة» أو مشروع بيع الأرض حتى جاءت ثورة يونيو 2013 واستطاع المصريون أن يستردون بلدهم من أنياب تلك الجماعة.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام، أن قديما حاول اللورد كرومر زرع الفتنة بين المصريين وفشل المستعمر وعاد إلى وطنه، وقال لهم أننى وجدت مصريين بعضهم يذهب إلى المساجد والآخرين إلى الكنائس، كذلك فالصراعات بين المذاهب يجب أن يكون مكانها غرف الدرس وليس الشارع أو العامة؛ لأن العلماء لديهم الوعى وسعة الصدر لنصل إلى آراء تنفع الأمة، وبهذة الطريقة نقدم خدمة للأمة الإسلامية.

وتابع: شاهدنا فى بعض الفترات رجالًا أطلقوا على أنفسهم رجال دين وأطلقوا دعوات غريبة، وهم ليس لهم دراية دينية؛ وهو ما يجب أن نقف أمامة لنقضى عليه؛ فالداعية يتعامل مع ضمير الناس مثل الجراح الذى يتعامل مع الجسد بمشرحة، فالداعية يتعامل مع عقول الناس بأفكاره.

وأشار إلى أن العنصر الثانى من الدولة هو كيفية الحفاظ على الأرض والحدود المصرية، مضيفًا أن الجيش المصرى حمى الأرض المصرية، وكان طوق النجاة حينما كان هناك دعوات أثناء فتره حكم الإخوان الإرهابية للتازل عن الأرض المصرية فى سيناء، وتحرك الجيش وأنهى الأمر؛ لأن القوات المسلحة عقيدتها الحفاظ على الأرض، مضيفًا أن مصر لن يحكمها إلا حاكم مصرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تتنازل عن أى شبر من أرضها.

وتابع أن الجيش المصرى يختلف عن جميع جيوش العالم؛ لأنه يضم أبناء المصريين من جميع الفئات، ولا يدين إلا لمصر وعقيدته الأساسية الحفاظ على أبناء شعبها وأرضها، لذلك نجد أن الجيش لعب دورا كبيرا فى كافة الأزمات التى مرت بها مصر منذ 2011 وحتى الآن، وكان بمثابة طوق النجاة فى كل الأوقات، واستطاع أن يمتص كل الضربات نيابة عن الشعب، دون أن يرفع سلاحة فى وجه أى مصرى.

وأوضح أن العنصر الثالث هو احترام مؤسسات الدولة المصرية من شرطة وقوات مسلحة، وثوابت الدولة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس بها إطلاقًا.

وعقب ذلك قام الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، بتكريم عدد من الدعاة والواعظات والإعلاميين، وتم تسليمهم شهادات التكريم وإتمام الدورة التدريبية.