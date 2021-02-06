مصدر كنسى : ترشيح الأب تيمون السريانى أسقفا للبنان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر كنسى، اليوم السبت، إنه تم ترشيح الأب تيمون السريانى والمشرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان ليرسم أسقفا على لبنان.



جدة - نرمين السيد - قال مصدر كنسى، اليوم السبت، إنه تم ترشيح الأب تيمون السريانى والمشرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان ليرسم أسقفا على لبنان. وبذلك يكون أول أسقف لها فى حالة فصلها عن إيبراشية القدس والشرق الأدنى.

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