صور.. ميل عقار من 10 طوابق غرب الإسكندرية.. وإخلاء 5 عقارات مجاورة

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جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 حارة أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة، دائرة قسم شرطة كرموز.
انتقل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار.
وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضى و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، تم بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وحدوث ميل مفاجئ للعقار.
وأصدر المحافظ قرارا بإخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المائل، لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.
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