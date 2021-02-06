غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء

حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين من انتشار التقاوي المغشوشه مجهولة المصدر وغير المطابقه للمواصفات ، مشيرا إلى تكبد الفلاحين خسائر فادحه ، لافتا إلي ان مافيا تقليد وغش التقاوي تجني المليارات وتعرض الامن الغذائي للخطر.
وقدم "أبوصدام" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، نصائح للمواطنين عند شراء الطماطم من أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها لأن هناك الكثير من المبيدات الضارة على صحة المواطنين ، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى ، معلقا :" لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها ".
أوضح " نقيب الفلاحين " أن جميع الطماطم المتواجدة فى مصر حاليا آمنة وخالية من الفيروسات والأمراض ، نظرا لجهود وزارة الزراعة فى مجال فحص تقاوى الخضروات والفاكهة وتسجيلهم لتجنب غش التقاوى لجميع الأصناف .
وعن حقيقة أن الطماطم الخضراء " الغير مستوية " تسبب أى أمراض أو تسمم كما انتشرت بعض الأنباء ، أشار إلي أن هذه الشائعات غير حقيقية ، ولاتسبب أى شئ حتى أننا إذا تركناها بالمنزل سيتحول لونها إلى حمراء ، معلقا :" احنا من زمان بناكلها خضرا عادى ولا توجد أى أبحاث تثبت ذلك ".
وتابع قائلا :" ليس معنى ذلك أن نأكل الخضروات والفواكه الغير ناضجة " مناشدا جميع الفلاحين بضرورة توخى الخذر عند انتقاء التقاوى والشراء من أماكن معروفة وحصاد النباتات عند اتمام النضج .
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