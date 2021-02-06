في مذكرة رسمية.. نقابة الغزل والنسيج: فصل عمال الإسكندرية غير قانوني.. ونطلب حماية 239 عاملا

خاطبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن شركة إسكندرية للغزل، مؤكدة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملا، وكذلك غلق المنشأة.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم السبت: "الحاقًا بخطاب 430 الذي تم ارساله في تاريخ 24 ابريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لادارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، فقد قامت الشركة باصدار قرار مجلس ادارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن انهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عامل وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون".

واضافت «الغزل والنسيج»، أنّ الإجراء الذي قامت به الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ 43 فدان.

وطالبت النقابة، وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع لاسيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، والأن يتجاوز الـ 50000 جنيها للمتر.

وتابعت النقابة: لدينا قناعة ويقين يملؤنا بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأن طلبنا لوقف هذه الاجراءات الغير قانونية هو أمل كل زملائنا العاملين بالشركة في الله، ثم في سيادتكم شخصيًا لا سيما وأنه بعد أنّ فشلت محاولاتهم السابقة في الحصول على قرار من مديرية القوى العاملة والمحافظة بغلق الشركة فإنهم يلجأون الآن إلى إجبار العاملين على ترك العمل بكافة الوسائل الغير مشروعة.