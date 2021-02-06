نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر: مصر لن تتنازل عن أي شبر من أرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان، إن هناك 3 عناصر للدولة المصرية، أولها أن الشعب المصري محب للأديان منذ زمنًا بعيدًا، وصنع نوع من التأخي والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، فعلاقة المسلمين والمسحيين من ثوابت الدولة المصرية، ويجب علينا أن نحافظ عليها، وشاهدنا ذلك الأمر في حرب أكتوبر والتي كان فيها الجندي المسلم بجانب شقيقة المسيحي وأرتوت أرض سيناء بدمائهم، كذلك في عام حكم الإخوان الإرهابية تعرض الأقباط لأعتداءات ولكنهم آمنوا بأنهم لن يتم توظيفهم في تلك القضايا، وارتمي اشقائنا الأقباط في احضان الوطن ولم يستقوا بالخارج، مثلما كان يحدث قبل 2011، ولكن أدرك الأقباط ان حمايتهم بين أحضان مصر ووقف المسلمين يدافعون عن كنائسهم ووقف الأقباط يمدون يد العون والمساعدة ولم نسمع أي شكوى واحدة وهذا هو سر ما يحفظ مصر طالما ظلت العلاقة مستمر.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من دورة دور الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني تحت عنوان «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف أنه بفضل الله لا توجد أي صراعات طائفية أو دينية في مصر، وعلينا جميعًا التمسك بذلك الأمر، مؤكدًا أن جميع الدول التي سقطت كان بسبب الصراعات والحروب الدينية، وأن مصر مرت خلال الـ 10 سنوات الماضية بالعديد من الأزمات وكان مقررًا لها بعد 2011 أن تركع من خلال تصدير الأزمات المتتالية، بالإضافة إلى الاعتصامات والإضرابات وكذلك كان مخططًا لها تفجير الحروب الدينية حتى تظل القوى السياسية تتحارب، وكذلك جاءت الجماعة الإرهابية بمشروعها «النهضة» أو مشروع بيع الأرض حتى جاءت ثورة يونيو 2013 واستطاع المصريين أن يستردون بلدهم من انيات تلك الجماعة.

وأوضح رئيس "الأعلى للإعلام" أنه قديمًا حاول اللورد كرومر زرع الفتنة بين المصريين وفشل المستعمر وعاد إلى وطنه وقال لهم أني وجهت مصريين بعضهم يذهب إلى المساجد والآخرين إلى الكنائس، كذلك فالصراعات بين المذاهب يجب أن يكون مكانها غرف الدرس وليس الشارع أو العامة لان العلماء لديهم الوعي وسعة الصدر لنصل الي اراء تنفع الامة، وبهذة الطريقة نقدم خدمة للأمة الإسلامية.

وتابع: "شاهدنا في بعض الفترات رجال أطلقوا على أنفسهم رجال دين، وأطلقوا دعوات غريبة، وهم ليس لهم دراية دينية، وهو ما يجب أن نقف أمامة لنقضي عليه؛ فالداعية يتعامل مع ضمير الناس مثل الجراح الذي بتعاملهم الجسد بمشرحة فالداعية يتعامل مع عقول الناس بأفكاره".

وأشار إلى أن العنصر الثاني من الدولة هو كيفية الحفاظ على الأرض والحدود المصرية، مضيفًا أن الجيش المصري حمى الأرض المصرية وكان طوق النجاة حينما كان هناك دعوات أثناء فتره حكم الإخوان الإرهابية للتازل عن الأرض المصرية في سيناء، وتحرك الجيش وأنهى الأمر، لأن القوات المسلحة عقيدتها الحفاظ على الأرض، مضيفًا أن مصر لن يحكمها إلا حاكم مصري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولن تتنازل عن أي شبر من أرضها.

وأوضح أن الجيش المصري يختلف عن جميع جيوش العالم؛ نظرًا أنه يضم أبناء المصريين من جميع الفئات، ولا يدين إلا لمصر وعقيدته الأساسية الحفاظ على أبناء شعبها وأرضها، لذلك نجد أن الجيش لعب دورًا كبيرًا في كافة الأزمات التي مرت بها مصر منذ 2011 وحتى الآن وكان بمثابة طوق النجاة في كل الأوقات، وأستطاع أن يمتص كل الضربات نيابة عن الشعب، دون أن يرفع سلاحة في وجه أي مصري.

وأكد أن العنصر الثالث هو احترام مؤسسات الدولة المصرية من شرطة وقوات مسلحة، وثوابت الدولة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس بهم إطلاقًا.

وعقب ذلك قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، بتكريم عدد من الدعاة والواعظات والإعلاميين، وتم تسليمهم شهادات التكريم إتمام الدورة التدريبية.