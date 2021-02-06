من هو محمد المنفى الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي

تولى محمد المنفى، رئاسة المجلس الليبى، والذى حالفه التوفيق بعدما حصل على 39 صوتًا، خلال عملية التصويت التى جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى، الذى انعقد فى جنيف بسويسرا.

من هو محمد المنفى رئيس المجلس الليبى

ويتطلع الكثير من المواطنين فى الوطن العربى إلى معرفة، رئيس المجلس الليبى الجديد، ونقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات التى تتعاق بالرئيس الجديد.

وكانت عملية التصويت الذى جرت بين ملتقى الحوار السياسى، والذى تضم 73 صوتًا قد جاءت بـ محمد المنفى، رئيسًا للمجلس الليبى، حيث تمكنت قائمة المنفى من الحصول على 39 صوت، وهو النسبة الممكنة للفوز.

نشأة محمد المنفى رئيس المجلس الليبى الجديد

نشأة محمد يونس المنفى، كانت فى مدينة طبرق من قبيلة المنفة العربية، حيث منطقة شرق ليبيا، وهو نجل الإعلامى والأستاذ الجامعى، الدكتور يونس المنفى، ويقطن فى مدينة طبرق، ومن سجله التاريخى أنها كان إحدى القيادات البارزة فى رابطة الطلاب الدارسين فى فرنا.

حالفه التوفيق قبل ذلك، فى الحصول على عضوية الؤتمر الوطنى العام، كما حصل على منصب رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بالمؤتمر الوطنى العام، كما تولى رئاسة لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطنى العام.

كما تم تعيينه سفيرا فى اليونان، وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة من كلية الهندسة، بجامعة طيرق، كما كان عضوًا فى مجلس الدولة سابقًا، وبرز المنفى وهو أحد الكوادر الشابة الداعمة إلى للثورة التى قادها الرئيس السابق معمر القذافى.

تفاصيل الانتخابات وفضل اللوائح الأربعة

ذا وكانت اللوائح الأربعة المرشحة للتنصيبب على قمة السلطة التنفيذية فى ليبيا، قد فشلت بشكل كامل فى الحصول على النسبة المطلوبة، وفى الجلسة الأخرى من الانتخابات تم الاستقرار بعد انتخابات بين الأعضاء فى فوز قائمة محمد المنفى.

تجدر الإشارة إلى قائمة محمد المنفى، قد ضمت أيضًا، كلًا من موسى الكونى، وعبدالله اللافى نائبيه له، وهكذا يكون المجلس الليبى قد اكتمل ومستعد إلى تنفيذ مهامه خلال الفترة المقبلة.