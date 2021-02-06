عاجل.. مصطفي محمد أساسيا مع جالطة سراي أمام فنربخشة

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي التركي التشكيلة التي من المقرر خوضها لمباراة اليوم أما فناربخشة التركي ضمن منافسات الدوري التركي.

وتصدر مصطفي محمد لاعب المنتخب المصري خط هجوم فريق جالطة سراي في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: ساركي، ماركاو، دونك، لينس.

الوسط: توران، أونيكورو، بلهندة، تايلان، كيلينتش.

الهجوم: مصطفى محمد.

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وتعد مباراة اليوم هي المباراة الأولى الأساسية لمصطفي محمد مع الفريق التركي، منذ رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

وأرتفع رصيد جالطة سراي لـ45 نقطة في وصافة الدوري التركي، خلف فنربخشة متصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط ، وسجل مهاجمي الفريق التركي 46 هدفا في دفاعات الفرق الأخرى، بينما تلقت شباك جالطة سراي 16 هدفا ضمن منافسات الموسم الحالي.

ويتصدر فنربخشة الدوري التركي برصيد 48 نقطة جمعهم متصدر الترتيب من 22 مبارا، سجل مهاجمي الفريق45 هدفا، وتلقت شباكه 24 هدفا خلال المواجهات السابقة من الدوري.

وأفتتح مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق ، أهدافه مع جالطة سراي خلال المباراة الماضيه أمام باشاك شهير، بعد إنتقال اللاعب لصفوف النادي التركي ضمن فترة الإنتقالات الشتوية.

مصطفي محمد يسجل أول أهدافه الإحترافية

وسجل مصطفي محمد الهدف الأول له في مسيرته الإحترافية والثالث، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع في المباراة ،عن طريق ركلة جزاء.

وسجل هنري أونيكورو أول أهداف المباراة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة45، وأضاف ريان دونك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وشارك مصطفي محمد في أول مبارياته مع جالطة سراي خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب ترك تيليكوم آرينا في الجولة 22 من الدوري التركي.

وحقق جالطة سراي الفوز في مباراة باشاك شهير بثلاث أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري التركي، وبهذا الإنتصار أقترب الفريق من صدارة الترتيب، ليضرب موعدا مع متصدر الدوري التركي.