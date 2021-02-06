"كلام من نار".. نجم قطري يهاجم المعز علي بسبب الأهلي !!

تحدث حمد المبارك نجم المنتخب القطري السابق عن مباراة الأهلي والدحيل خلال الدور الثاني لمباريات كأس العالم للأندية، والتي إنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف عن طريق حسين الشحات.

وقال حمد المبارك: "أن الأهلي استحق الفوز علي الدحيل، وأن نتيجة المباراة طبيعية ومتوقعة نظرا لجودة لاعبي المارد الأحمر المشاركين في البطولة وتواجده للمرة السادسة في هذا المحفل العالمي، مقابل التواجد للمرة الأولي للفريق القطري، وكان ذلك له القوة، في حسم الأهلي للمباراة منذ البداية القوية للاعبيه وعدم إتاحة الفرصة للاعبي الدحيل من أجل السيطرة علي مجريات اللقاء.

وتطرق حمد المبارك للتعليق علي حديث اللاعب المعز علي نجم الدحيل " والذي يحمل الجنسية القطرية لأنه في الأساس لاعب سوداني، وأن اللاعب أخطأ في التعبير عن ما يريد قوله بعد نهاية المباراة، وكان يجب أن تكون لغة الحوار بإحترام وليس بما ظهر لأن الأهلي كبير مثله مثل الدحيل، وهو فريق عربي وبطل القارة الأفريقية وأكبر نادي في المنطقة العربية، ولديه العديد من البطولات المحلية والقارية.

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وقال المبارك: " أن المعز لابد أن يحترم الخصوم وأن الهدف من الرياضة هو الروح الرياضية وليس التعصب مثلما فعل اللاعب السوداني القطري، والذي يجب محاسبتة من قبل إدارة الدحيل القطري، ومن المفترض أن اللاعب حصد لقب هداف بطولة آسيا، لذلك فلابد أن تكون تصريحاتة مختلفة وجيدة عن المنافسين وليس مثلما تحدث المعز علي.

أضاف المبارك:" لابد ان يتعلم اللاعب التواضع، لأنه في الأساس لاعب إحتياطي في الدحيل، وليس لاعب أساسي ولابد أن يتحدث بإحترام شديد عن أي فريق سواء كان عربي أو خارجي بكل إحترام".

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