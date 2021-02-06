إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة لوزيري الآثار والتنمية المحلية بشأن إزالة قصر برسوم حنا باشا

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي ، ووزير الآثار، الدكتور خالد العناني، بشأن إزالة قصر برسوم حنا باشا، ليكون مكانه أحد منزلين لكوبري أحمد سعيد المقرر إقامته ضمن محور الفردوس.

إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة

وأضاف عضو مجلس النواب، إيهاب منصور فى طلبه، اليوم السبت، أنه تقرر إقامة الكوبري دون اعتبار للقيمة التاريخية والفنية للقصر الذي أنشأ عام 1856م ومسجل ضمن المنشآت الأثرية.

وتسائل وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، في طلبه قائلا:" هل الدراسة الخاصة بمحور الفردوس تنبئت لهذا الأمر أثناء الدراسة أم لا؟ وهل تم التنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري والوزارات المعنية بهذا الأمر؟

وطالب عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، تحويل الطلب إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.

هذا واستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عددًا من الوزراء خلال الفترة الماضية، تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، وحضر إلى البرلمان، وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزيرة التجارة، نيفين جامع، ووزيرة التضامن، نيفين جامع، ووزير البترول، طارق الملا.

