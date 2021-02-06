تجاوز إصابات كورونا في هولندا مليون حالة.. وويلز تسجل 195 ألف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في هولندا، اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، حوالي مليون حالة، وذلك وفق ما نشرته شبكة "روسيا اليوم".

السعودية تسجل 386 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا

فيما ذكر معهد الصحة العامة المعني بمتابعة سير الجائحة في هولندا بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4075 حالة، لتصل إلى مستوى 1001826 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17حوالي مليون نسمة.



إجمالي إصابات كورونا في ويلز

وعلى صعيد أخر أعلنت وكالة الصحة العامة فى ويلز البريطانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 195 ألفا 599 حالة.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس فى المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4961 حالة.

أخر إحصائية لفيروس كورونا حول العالم

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

فيما جاء إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وصل إلى 105 ملايين و401 ألف و161 حالة، وذلك في صباح اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا بجميع أنحاء العالم

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا

2 مليون و 299 ألفا و 389 حالة، بينما هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.