انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير عام الطب البيطرى بأسوان الدكتور أحمد صالح، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.





وأشار صالح، فى بيان اليوم السبت، إلى أن الهدف من الحملة هو الاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتى تتسبب فى إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات.

وأكد مدير عام الطب البيطرى، أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة فى هذه الثروة وانتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة، ولاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى.