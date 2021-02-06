وأشار صالح، فى بيان اليوم السبت، إلى أن الهدف من الحملة هو الاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتى تتسبب فى إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات.
وأكد مدير عام الطب البيطرى، أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة فى هذه الثروة وانتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة، ولاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.