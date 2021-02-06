صور .. تجهيز 40 سريرا بمدرسة لإيواء سكان عقار الإسكندرية المائل

جدة - نرمين السيد - كلف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وكيل وزارة التربية والتعليم بتجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل بكوم الشقافة والـ 5 عقارات المجاورة له.





وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز المدرسة بـ 40 سريرًا وفرش وبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وقال الشريف فى حديثه للمتضررين من العقار المائل:" "مفيش حد هيقعد فى الشارع.. تم تجهيز المدرسة مؤقتا من أجل عملية النقل وتجهيز الغرف والبطاطين".

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف مديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة بدائرة قسم شرطة كرموز بحى غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضى و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بناؤه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.