المؤتمر : النقل البحرى أحد روافد الاقتصاد القومى 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، يرافقه أحمد عصام مستشار رئيس الحزب للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال رئيس الحزب إن قطاع النقل البحرى هو الدعامة التى تقوم عليها حركة التجارة العالمية وأحد أهم روافد الاقتصاد القومى، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يُعد محور النهوض بهذا القطاع.
من جانبه، رحب وزير القوى العاملة بجهود الحزب فى هذا المجال، وشدد على التزام الوزارة بتطبيق استراتيجية كاملة للمساندة وتوفير برامج للتدريب.
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