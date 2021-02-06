تشكيل لجنة عاجلة لفحص العقار المائل بالإسكندرية .. والمحافظ : غير مرخص

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، خلال تواجده بموقع العقار، أنه مكون من 10 طوابق يقطن به 8 أسر، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

ولفت إلى أنه تم إخلاء العقار و5 عقارات مجاورة له عقب حدوث الميل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكشف المحافظ أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية؛ لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل، للتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحى غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضى و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بناؤه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.