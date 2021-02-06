مجلس الوزراء يضيف رقيبا سابقا بالقوات المسلحة لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 6 لسنة 2021 بإضافة الرقيب اول سابقًا محمد محمد النادى عفيفى من القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.

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