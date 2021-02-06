نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الصحفيين' تزور الزميل المحتجز عامر عبدالمنعم في محبسه بـ'ليمان طرة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الزميلان محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، بزيارة الزميل عامر عبد المنعم الصحفي في جريدة الشعب بمحسبه في سجن ليمان طرة، ورافقهما في الزيارة الاستثنائية زوجته وبناته، وذلك بترتيب من نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع الجهات المعنية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن إدارة السجن وافقت على إدخال ما يحتاجه الزميل من أدوية، واطمئن عضوا المجلس وأسرة عامر على حالته الصحية، في الزيارة التي استمرت ما يقرب من ساعة.

وأضافت أن عضوا المجلس اطمأناه من إدارة سجن ليمان طرة، على الأوضاع الصحية والمعيشية للزملاء المحبوسين احتياطيا في نفس السجن وهم خالد داود وهشام فؤاد وحسام مؤنس.

وأبلغ الزميلان عضوا مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيي يوسف، نقيب الصحفيين بما جرى في الزيارة، وتم الاتفاق على ترتيب زيارات أخرى قريبة لبقية الزملاء المحبوسين احتياطيًا.