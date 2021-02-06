بمشاركة تريزيجية.. أستون فيلا يسقط أرسنال في الدوري الإنجليزي

أنتهت مباراة أستون فيلا وأرسنال بفوز رفاق تريزيجية في إطارالاسبوع الثالث والعشرين من إنطلاقة الدوري الأنجليزي الممتاز، بهدف وحيد أحرزه "اولي واتكينز" في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الأول .
سجل اولى واتكيز الهدف الوحيد في المباراة مع الدقيقة الثانية من أحداث المباراة بعد إستغلال خطأ فادح من مدافعي أرسنال في السيطرة على الكرة على يسار منطقة جزاء الفريق استغلها بيرتراند تراوري ونجح في استخلاص الكرة، ومررها بشكل عرضي أرضي بإتجاه زميله أولي واتكينس المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للحارس ماثيو ريان.
وشهدت المباراة العديد من البطاقات الصفراء بسبب غضب لاعبي الأرسنال نتيجة لمجريات المباراة ، والتي كان من نصيب أصحاب الأرض اربع بطاقات صفراء واثنين من نصيب الضيف.
وبهذا الفوز صعد أستون فيلا للمركز الثامن علي حساب ارسنال برصيد 35 نقطة خلال21 مباراة خاضها الفريق في الدوري الأنجليزي الممتاز.
وبهذا تراجع توتنهام الي المركز التاسع في الدوري الأنجليزي الممتاز بعد فوز أستون فيلا، برصيد 33 نقطة خلال 21 مباراة خاضعها رفاق مورينو .
عصام مرعي لـ دوت الخليج: الأهلي "هيتعب" البايرن في مونديال الأنديةو فشل أرسنال في تحقيق الفوز علي استون فيلا ، وخسارة ثلاث نقاط ثمينة لتعزيز مركزة في الدوري الأنجليزي الممتاز.
يحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الممتاز ، برصيد 31 نقطة، من خلال 23 مباراة خضاها المدفعجية خلال البريميرليج .
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