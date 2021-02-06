نبيل الحلفاوي يشارك جمهوره بالسيناريو المتوقع لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

نبيل الحلفاوي- ارشيفية
شارك الفنان القدير نبيل الحلفاوي، جمهوره ومتابعيه بالسيناريو المتوقع لمباراة النادي الأهلي الذي سيواجه خلالها فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المنتظرة.
سيناريو نبيل الحلفاوي لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ
كتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "السيناريو المتوقع: فرق هدفين لهم..السيناريو المفاجأة: تعادل وركلات ترجيح، يسجلوا 3 (واحدة يصدها الشناوي وواحدة في العارضة) واحنا 3 (واحدة يصدها الحارس وواحدة هتطلع عالية).
وتابع الفنان نبيل الحلفاوي: "نلعب واحدة واحدة، نسجل الأولى ويسجلوا الأولى. نسجل التانية والشناوي يصد.. اللعيبة تجري عليه تفطسه والدنيا تولع".
ينتظر العدديد من الجماهير المباراة المرتقبة بين الأهلي ممثل القارة الإفريقية أمام بايرن ميونخ ممثل القارة العجوز في مونديال الأندية بقطر، وذلك على نار أحر من الجمر بعد فوز الأهلي في المبارة الماضية أثناء مواجهته الدحيل.
آخر أعمال نبيل الحلفاوي
على جانب آخر، ينشغل الحلفاوي في تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي كان قد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي كان من شأنه إيقاف العديد من الأعمال السينمائية، وغيرها من القرارات المصرية منها غلق المطارات سابقًا، والعمل بنصف القدرة الإنتاجية في جميع المجالات، ما أثر بالسلب على الدولة بكافة أركانها.
"القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ومن إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال.
الجدير بالذكر، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ستنطلق في تمام الثامنة من مساء اليوم الثامن من فبراير الجاري علي استاد احمد بن علي بالريان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
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