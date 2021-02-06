لاعب الزمالك يهاجم النادي بصورة مثيرة.. أعرف ماذا قال ؟

نشر محمد عواد، لاعب الزمالك، صورة عبرموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، تعبر عن حزنه بعد إستبعاد الأخير من قائمة مباراة الإتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وكتب عواد علي الصورة " إن سألوك عن العدل فى بلاد المسلمين قل لهم مات عمر" في إشارة لحزنه ونقده لموقف إستبعاده من مباراة زعيم الثغر في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

وأستبعد باتشيكو المدير الفني للزمالك محمد عواد من القائمة التي ستخوض مباراة الغد أمام زعيم الثغر، وضم محمود عبدالرحيم جنش بدلا عنه بعد مايقرب من 5 مباريات وهو ما جعل محمد عواد ينشر صورة تعبر عن رفضه لهذا القرار.