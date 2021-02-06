مونديال الأندية: توقعات جمهور الأهلي لمباراة البايرن ( فيديو)

رصدت عدسات موقع دوت الخليج، أراء وتوقعات جماهير الأهلي للمباراة القادمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها في الثامن من فبراير القادم في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي بالريان.
وتباينت أراء الجمهور بين التفاؤل أمام البايرن ومحاولة عمل مباراة بشكل مميز، كما رأي أخرون صعوبة المباراة بشكل عام علي بطل إفريقيا لاسيما مع وجود عناصر مميزة داخل صفوف بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا.
يرى البعض أن خطورة البايرن تكمن في خط الهجوم الناري للعملاق الألماني، بينما يرى أخرون أن دفاع البافاري هو نقطة ضعف بطل القارة العجوز.
ويترقب الجمهور المصري والإفريقي المباراة المرتقبة بين فريقى الأهلي ممثل القارة الإفريقية أمام بايرن ميونخ ممثل القارة العجوز في مونديال الأندية بقطر.
وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء الثامن من فبراير الجاري علي استاد احمد بن علي بالريان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
ويستعرض دوت الخليج 10 قنوات أعلنت بشكل رسمي إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.
البداية مع قنوات BeIN sport التي أعلنت بشكل رسمي بث المباراة علي القناة المفتوحة للشبكة بالإضافة للقنوات المشفرة ويمكنك إستقبال القناة عبر التردد تردد: 12765 أو 11054 أفقي.
وأعلنت "RTE Two" القناة الإيرلندية، بث المباراة عبر القمر الصناعي استرا علي التردد الخاص بالقناة.
وأكدت 20Mediaset بث المباراة عبر التردد المفتوح للقناة علي القمر الصناعي يوتلساب 5.
وكشف مجموعة قنوات الكأس الناقل للبطولة، نقل أحداث المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ عبر القناة الاولى والثانية للشبكة.
كما أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناتي الكأس 3 HD والكأس 6HD.
وأكدت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل المباراة عبر القمر الصناعي إنتل سات.
وتبث قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" .
واستطاعت DAZN 1 Bar Deutsch HD القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للقاء بين العملاق البافاري والمارد الأحمر عبر ترددها على قمر استرا 1KR.
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