مونديال الأندية: توقعات جمهور الأهلي لمباراة البايرن ( فيديو)

رصدت عدسات موقع دوت الخليج، أراء وتوقعات جماهير الأهلي للمباراة القادمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها في الثامن من فبراير القادم في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي بالريان.

وتباينت أراء الجمهور بين التفاؤل أمام البايرن ومحاولة عمل مباراة بشكل مميز، كما رأي أخرون صعوبة المباراة بشكل عام علي بطل إفريقيا لاسيما مع وجود عناصر مميزة داخل صفوف بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا.

يرى البعض أن خطورة البايرن تكمن في خط الهجوم الناري للعملاق الألماني، بينما يرى أخرون أن دفاع البافاري هو نقطة ضعف بطل القارة العجوز.