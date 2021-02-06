بالبنط العريض : تقرير العفو الدولية عن مصر تحت مسمى حقوق الإنسان مضلل

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن مصر عانت من تلك المنظمات، خصوصًا بعد ثورة 30 يونيو، وذكر فاروق أن "العفو الدولية" تحولت لبوق إعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية، كما انتقد التقرير المغلوط الذى نقلته المنظمة عن صحيفة الجارديان البريطانية ثم أصدرت تقريرًا مغلوطا ومضللًا عن أوضاع السجون فى مصر تحت مسمى حقوق الإنسان.

وأوضح أن مراسلة الجارديان روث مايكلسون، التى نشرت التقرير تم إبعادها من مصر بعد إلغاء ترخيصها فى عام 2020، فكيف تناولت تقرير وهى غير موجودة داخل الدولة المصرية، وذكر أن المنظمة نشرت كلامًا معلبًا ومجهزًا ليس له أساس من الصحة، مأخوذ من عناصر هاربة، ومصادر وهمية، وعناصر إرهابية موجودة فى تركيا.