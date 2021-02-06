غدا.. الأوقاف تنظم الدورة الأولى للجنة الإعجاز الربانى فى الكون

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم السبت: "الدورة تأتى استمرارا لخطة الوزارة فى التدريب والتثقيف وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وإيمانا بقضية الإعجاز الربانى فى الكون.. وستتناول قضايا تبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) فى الخلق، بما يعمق الحس الإيمانى من جهة، ويحصن المجتمع وخاصة الشباب منه من أى تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى".

وأضاف البيان: "ويحاضر فى الدورة مجموعة متميزة من العلماء المتخصصين فى علوم الطب والبحث العلمى من أعضاء لجنة الإعجاز الربانى فى الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تعقد المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور حسام موافى أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة، والمحاضرة الثانية للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة نائبا عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة".

ومن المقرر أن يشارك فى الدورة 30 إماما من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة، و20 واعظة من الواعظات المتميزات، وتعتبر هذه الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة فى الإعجاز الربانى فى الكون.