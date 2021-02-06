إنفو جراف.. الرئيس يتحدث أمام قمة الاتحاد الإفريقى الـ 34

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز النقاط، فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة الإفريقية:

وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس فى كلمته أمام القمة الإفريقية، ركز على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطنى والإقليمى.

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