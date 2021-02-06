اختيار مصر عضوًا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021  

رحبت مصر بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لها باختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١، التي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارًا من اليوم السبت خلال أعمال القمة الأفريقية التي تعقد اجتماعاتها افتراضيًا.

وتأتي ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تقديرًا لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الأفريقي المُشترك، والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١ أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيسًا، وكل من السنغال، وجزر القمر، ومصر نوابًا للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقررًا.

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