لجنة صحة النواب تناقش غدا تقرير اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء البشرية

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماع غدا الأحد لمناقشة تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة بالزراعة الأعضاء البشرية، المسئولية الطبية، تنظيم الصحة.

فيما تعرض اللجنة خلال اجتماعها الاثنين المقبل برءاسة الدكتور أشرف حاتم تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة- البودر المصري - المجلس القومي للتخصصات والمؤهلات الصحية - مستشفيات الطب العلاجي.

وكانت اللجنة قد حسمت مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بالموافقة عليه وذلك بعد إضافة تعديل يقضي بأن يتم منح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوي أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاش تكاملي من قبل الصندوق.

وحسب تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب السابق والذى أقرته اللجنة الحالية، فقد تم تقليص تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليصبح 15 عضو بدلا من 19 بعد حذف ممثل هيئة الرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.