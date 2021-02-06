مصادر قانونية: ضبط "سيف" صفوان ثابت وإحالته للتحقيق بتهمة دعم الكيانات الإرهابية

أفادت مصادر قانونية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بدعم كيانات إرهابية، وأحالته إلى جهات التحقيق المختصة، للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بدعم الإرهاب
يأتى ذلك فيما لم تصدر الأجهزة الأمنية المختصة أي بيانات تؤكد فيه صحة القبض على ابن صفوان ثابت بحسب ما أفادت المصادر القانونية
وسنوافيكم بالتفاصيل,,,
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