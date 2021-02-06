للعام الثالث على التوالي .. مصر عضوًا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي

رحبت مصر، اليوم السبت، بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر بإختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١، والتي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارًا من اليوم خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضيًا.
قال بيان لوزارة الخارجية إن هذه الثقة لدول شمال أفريقيا في مصر، تأتي تقديرًا لدور الرئيس السيسي في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الافريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية المستدامة.
يذكر أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١ أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيسًا وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نوابًا للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقررًا.
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