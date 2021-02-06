مواطن سعودي ينقذ مسن بعدما غرست سيارته بسبب السيول "صور"

انتشر مقطع فيديو قصير لمواطن سعودي ينقذ مسنًا بعدما غرست سيارته في الوحل الناجم عن هطول الأمطار بغزارة في مناطق متعددة داخل المملكة العربية السعودية.

أظهر الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إنسانية المواطن الذي هرع لإنقاذ الرجل المسن الذي لا حول له ولا قوة، وانتشله من وسط تلك المياه ليضعه فوق كتفيه ويعبر به الطريق الموحل بمياه الأمطار.

إنقاذ سعودي لرجل مسن من سيول الأمطار

أعلنت إحدى الصحف السعودية، التي أعادت نشر الفيديو، موضحة أن المواطن الشهم يدعى "إبراهيم سليم الحويطي"، سارع في إنقاذ مسنًا علقت سيارته في وادي "أم حمض" بمحافظة ضباء شمال غرب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت فى جريان الأودية والشعاب.

ضجت مواقع السوشيال ميديا بالفيديو الذي يقوم خلاله الرجل بإنقاذ المسن، حيث لاقى العديد من التعليقات المشجعة التي لفتت إلى أهمية دور الشباب في تلك المحن والأزمات لمساندة كبار السن.

الجدير بالذكر، أن هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة، بحسب "واس"، وتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى فى تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.