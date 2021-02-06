بسبب قوانين حظر الإجهاض.. مظاهرات نسائية حاشدة في بولندا

واجهت بولندا اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، مظاهرات حاشدة من السيدات المعارضين لقوانين الإجهاض بالبلاد، الأمر التي جعل الشرطة تتدخل لتفريق المتظاهرات.

تجاوز إصابات كورونا في هولندا مليون حالة.. وويلز تسجل 195 ألف حالة

ونشرت وكالة "رويترز للأنباء"، صور عديدة تكشف تظاهر مئات السيدات في العاصمة البولندية وارسو، احتجاجًا على تشديد القوانين الخاصة بالإجهاض، والتي دخلت حيز التنفيذ في الفترة الأخيرة في بولندا.

الشرطة البولندية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرات

واستخدمت الشرطة البولندية العنف لتفريق المتظاهرات، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع، واعتقلت العشرات من النساء المشاركة في المسيرات والمحتجين على تشديد القوانين الخاصة بالإجهاض، والتي تجعل الحصول على هذه الخدمة الطبية شبه مستحيل.

حظر الاجهاض في حالة وجود عيوب خلقية ببولندا يشعل شوراع العاصمة

وكانت بولندا شهدت مظاهرات كبيرة منذ عام، ضد القرار الذي حظر الإجهاض في حالة وجود عيوب خلقية، كما واندلعت مشاجرات في البرلمان، وحمل بعض نواب المعارضة لافتات تحمل عبارات "هذه حرب" و"عار".

ومن جانبه أكد زعيم الحزب الحاكم أن حكم المحكمة لا يمكن إلغاؤه، وقال ياروسلاف كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، أن الاحتجاجات "محاولات لتدمير بولندا"، وحث الشعب على "الدفاع عن الأمة" والكنيسة الكاثوليكية، ورفض التظاهر.

أخر احصائيات فيروس كورونا في بولندا

وفي سياق منفصل كانت وزارة الصحة البولندية، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيلها ٥٩٦٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٥٤٥ ألفا و٥٣٠ حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل ٢٨٣ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٣٨ ألف و٩٩٤ حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و٣٠١ ألف و٥٧١ متعافي، وذلك بحسب راديو بولندا.