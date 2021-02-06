بيراميدز يعود للإنتصارات على حساب الطلائع بهدف "يتيم"

حقق بيراميدز فوزا هاما علي حساب طلائع الجيش بهدف نظيف في إطار منافسات الدور الثاني عشر من الدوري الممتاز.

وسجل رولان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من احداث الشوط الأول للمباراة، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء من بتسديدة أرضية قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك رغم المحاولة الصحيحة من الحارس محمد بسام لكنه لم يتمكن من اللحاق بالكرة، حصل بيرانيدز علي ركلة الجزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة أحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز وأشهر البطاقة الصفراء في وجه أحمد علاء الدين مدافع طلائع الجيش.

أرتقى بيراميدز للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تحقيق الإنتصار اليوم، ليحصد بيراميدز 18 نقطة من 12 مباراة خاضعها الفريق السماوي، وسجل مهاجمي بيراميدز 15 وتلقى 12 هدفا.

أحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر من جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة جمعهم الفريق خلال 12 مباراة خاضعها الفريق في الدوري الممتاز.

تشكيلة بيراميدز:

حارس المرمي: إكرامي

الدفاع: سامي، منصور، طه، جلال

الوسط : عيسى، دونجا، حمادة، عادل

الهجوم : وادي، رولان

علي الجانب الأخر تعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدف بهدف لكل منهم، خلال مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف مباراة أسوان عمرو الحلواني بعد ركلة ركنية يمن جهة اليمين نفذها عمرو الحلواني عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد جابر برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.

بينما تعادل مصطفي البدري للإنتاج الحربي في الدقيقة 85 بعد تسديدة صاروخية من محمد طلعت من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.