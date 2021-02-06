آيات الحداد عن تصريحاتها باعتقال أطفال الشوارع: «حرفوها».. فيديو

آيات الحداد - أرشيفية
قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إن تصريحاتها بشأن اعتقال أطفال الشوارع في الصحراء، لإعادة دمجهم في المجتمع مجددا تم تحريفها.
آيات الحداد: تصريحاتى بشأن أطفال الشوارع تم تحريفها
وأضافت عضو مجلس النواب، آيات الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أنها تقدمت بمشروع خاص لذوى الهمم وأخر خاص بأطفال الشوارع، عبر إعادة دمجهم في المجتمع نفسينا وجسمانيا وصحيا بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المعنية.
آيات الحداد: استشهدت بتجربة محمد على لتطبيقها
وكشفت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، أنها استشهدت بما فعله محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة في القرن التاسع عشر، بعد اعتقاله الأطفال ووضعهم في معسكرات في الصحراء، وقالت إنها ذكرت تلك التجربة من أجل تطبيقها.
وأشارت عضو مجلس النواب، آيات الحداد، إلى أن هناك بعض الصحف قامت بنشر تصريحاتها بشكل مجتزأ من سياقه وبعد توضيح الأمر قامت عدد من الصحف بالاعتذار إليها، موضحة أنها قامت بنشر بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل كشف حقيقة تصريحاتها، وأوضحت أن مقترحها يهدف إلى إعادة تأهيل أطفال الشوارع نفسيا وجسمانيا وتواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مشروعها.
آيات الحداد: استشهدت بتجربة محمد على لتطبيقها
وكشفت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، أنها استشهدت بما فعله محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة في القرن التاسع عشر، بعد اعتقاله الأطفال ووضعهم في معسكرات في الصحراء، وقالت إنها ذكرت تلك التجربة من أجل تطبيقها.
وأشارت النائبة إلى أن هناك بعض الصحف قامت بنشر تصريحاتها بشكل مجتزأ من سياقه وبعد توضيح الأمر قامت عدد من الصحف بالاعتذار إليها، موضحة أنها قامت بنشر بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل كشف حقيقة تصريحاتها، وأوضحت أن مقترحها يهدف إلى إعادة تأهيل أطفال الشوارع نفسيا وجسمانيا وتواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مشروعها.
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