آيات الحداد عن تصريحاتها باعتقال أطفال الشوارع: «حرفوها».. فيديو

قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إن تصريحاتها بشأن اعتقال أطفال الشوارع في الصحراء، لإعادة دمجهم في المجتمع مجددا تم تحريفها.

آيات الحداد: تصريحاتى بشأن أطفال الشوارع تم تحريفها

وأضافت عضو مجلس النواب، آيات الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أنها تقدمت بمشروع خاص لذوى الهمم وأخر خاص بأطفال الشوارع، عبر إعادة دمجهم في المجتمع نفسينا وجسمانيا وصحيا بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المعنية.