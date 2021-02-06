عاجل: مصطفي محمد يسجل في قمة الدوري التركي أمام فنربخشة (فيديو)

سجل مصطفي محمد ثاني أهدافه مع جالطة سراي، وأول أهداف المباراة ضد فنربخشة التركي متصدر الترتيب.

هدف مصطفي محمد اليوم

أحرز مهاجم المنتخب المصري الهدف في الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني من مباراة جالطة سراي وفنربخشة التركي بعد أن حصل مصطفى محمد على الكرة على حدود منطقة الجزاءوقام بمرواغة الدفاع، ثم يطلق تصويبة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى معلنه عن الهدف الثاني للفرعون المصري الجديد.

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي التركي التشكيلة التي من المقرر خوضها لمباراة اليوم أما فناربخشة التركي ضمن منافسات الدوري التركي.

وتصدر مصطفي محمد لاعب المنتخب المصري خط هجوم فريق جالطة سراي في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري التركي.

وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: ساركي، ماركاو، دونك، لينس.

الوسط: توران، أونيكورو، بلهندة، تايلان، كيلينتش.

الهجوم: مصطفى محمد.

وتعد مباراة اليوم هي المباراة الأولى الأساسية لمصطفي محمد مع الفريق التركي، منذ رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.