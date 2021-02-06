جدة - نرمين السيد - رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت بالثقة التى أولتها دول إقليم شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقى لمصر باختيارها ممثلة للإقليم فى عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقى لعام 2021، والتى تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى رئاستها ورئاسة الاتحاد الإفريقى اعتباراً من اليوم خلال أعمال القمة الإفريقية والتى تعقد اجتماعاتها افتراضياً.





وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أن ثقة دول شمال إفريقيا فى مصر تأتى تقديراً لدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاتحاد الإفريقى، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد فى عام 2019، والنجاحات التى حققتها مصر على ذلك الصعيد فى دفع العمل الإفريقى المُشترك والوفاء بأهداف أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة. وتتشكل هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقى لعام 2021 من الكونغو الديمقراطية رئيساً وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نوابا للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقرراً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر ترحب باختيارها عضوا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.