فيديو.. بالمعدول: استنزاف أموال المصريين ونصابين توظيف الأموال

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى شنودة فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، عن مشكلة توظيف الأموال التى يقترب تاريخها فى مصر من 40 سنة، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة لمشروعات لاحتواء هذه الأموال بطرق قانونية، مع ضرورة وجود قانون ورقابة شديدة لمنع استنزاف أموال المصريين، وإنهاء ظاهرة المستريح.





وأضاف شنودة فيكتور: "مستريح جديد فى محافظة المنيا سمعنا عنه الأسبوع اللى فات من مركز واحد فى محافظة واحدة فيها 9 مراكز، جمع مليار و200 مليون جنيه، وطبعا المستريح ده كناية عن النصابين اللى بيشتغلوا فى توظيف الأموال، واللى فى مصر عندنا تاريخ يقترب من 40 سنة مع الشركات دى أو الأشخاص دول". وأوضح: "من 40 سنة وإحنا بنشوف فى مصر مسلسل شركات توظيف الأموال، من الريان والسعد والشريف والهدى، وكل الشركات اللى عدت علينا، والناس مبتتعلمش".

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