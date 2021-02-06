وزيرة الصحة: 9 آلاف و397 طبيبًا أدوا امتحان مزاولة الطب بنسبة نجاح...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن 9 آلاف و 397 طبيبًا من إجمالي 9500 طبيب مسجلين على المنصة الإلكترونية من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 بنسبة 98.9% ، أدوا الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب اليوم السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن 9350 طبيبًا أنهوا الامتحان، وبلغت نسبة النجاح 99.2%، فيما بلغت نسبة الرسوب 0.8 %

ومن جانبه، أضاف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، أنه وفقًا لآلية عقد الامتحان، سيتم إتاحة الامتحان مرة أخرى أيام 13، و21 فبراير الجاري، ‏لتمكين الخريجين من تحسين نتائجهم، ومنح فرصة أخرى أمام الخريجين الذين لم يأدوا الامتحان اليوم، مشيرًا إلى أن نتيجة الامتحان تظهر على المنصة الإلكترونية للامتحان فور الانتهاء منه، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى في الاختبارات.

وتابع أن الحد الأدنى لاجتياز الامتحان 50%، أما في حالة رسوب الطالب خلال الـ 3 محاولات بدور فبراير، فيمكنه إعادة الامتحان مرة أخرى في دور شهر سبتمبر.

وأشار الدكتور إيهاب كمال، إلى أن آلية عقد الامتحان تتضمن قيام الطبيب الخريج بتسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية على الرابط التالي: (https://emle.academy/index.php/application/)، عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال بياناته على المنصة الإلكترونية للامتحان ويتم مطابقتها بقاعدة البيانات المسجلة على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام بصمة التعريف بالوجه للتأكد من شخصية الطالب خلال المدة الزمنية المحددة لإتمام الامتحان، كما تحتوي المنصة على نظام مراقبة إلكتروني طوال مدة الامتحان.

ولفت إلى أن الخريج يؤدي الامتحان "On Line" من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي (lap top) فقط، حيث تكون مدة الامتحان 3ساعات ويتكون من 100 سؤال اختيار من متعدد، ويشمل الامتحان التخصصات الطبية الخمس وهي (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد) كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحان موحدة على مستوى الجمهورية بنماذج مختلفة لكل خريج، مما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

يُذكر أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب يطبق على خريجي كليات الطب بجميع الجامعات المصرية بداية من دفعة ديسمبر 2019، ويشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة أن يجتاز الطبيب الامتحان وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، وذلك بهدف التأكد من أن الخريجين مؤهلين لبدء ممارسة مهنة الطب وكذلك التأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب، في إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.