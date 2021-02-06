الحكومة: استمرار إعفاء المنشآت السياحية من ضريبة العقارات المبنية حتى أبريل 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار باستمرار إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وكذا قطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية حتى 30 أبريل 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بإضافة الرقيب أول سابقاً محمد محمد النادى عفيفى، بالقوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذى أصيب أثناء تنفيذ مأمورية أمنية فى إطار تكريم أبطال هذا الوطن