جهات التحقيق المختصة تقرر حبس سيف صفوان ثابت 15 يوما على ذمة التحقيق

قالت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق المختصة قررت حبس سيف نجل صفوان ثابت رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة"جهينة" 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية. وأفادت المصادر أن الأجهزة المنية ألقت القبض على نجل صفوان ثابت كمن داخل منزله بكمبوند شهير فى مدينة 6 أكتوبر وأحالته إلى جهات التحقيق المختصة. ووجهت جهات التحقيق للمتهم بالقضية 865 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا، عدة جرائم تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.

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