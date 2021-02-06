بقوة 4.2 درجة ريختر.. هزة أرضية جنوب شرق أسوان

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد مساء اليوم السبت هزة أرضية جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كم غرب مدينة حلايب.
وحدثت الهزة الأرضية فى تمام الساعة السادس و14 دقيقة مساء اليوم السبت بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، على حدود خط العرض : 22.18 شمالا، وخط الطول : 34.64 شرقا، وبعمق 19 كيلو.
ولم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.
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