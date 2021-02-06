نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعلن إنطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 6/2/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية والإدارات البيطرية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية علي نطاق واسع لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

لافتا انه تم توفير فرق العمل من الأطباء البيطريين والمعاونين والعمال والسائقين واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة من أدوات ووسائل وادوات لترقيم وتسجيل الحيوانات بالاضافه الي سيارات لتجوب كل المراكز بالمحافظة لتحقيق أقصي استفادة للمربين من تلك الحملة .