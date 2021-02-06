"شمس الدين": طرح 15 مليون قطعة نقدية تحمل شعار فرق مصر الطبيه لافته طيبه من الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة 50 قرشًا" تحمل شعار فرق مصر الطبية، مؤكدا أنها لافته طيبه من الدولة ووزارة المالية لدعم الاطقم الطبية، الذين يقفون حائط صد لمواجهة فيروس كورونا، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر": إن الجميع يعرف جيدا حجم الجهود المبذولة من الفرق الطبية في رعاية المواطنين، وتقديم أرواحهم فداء للوطن من أجل أن يحيا الآخرين، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، مناشدا جميع الوزارات بأن تحذوا حذو وزارة المالية تقديرا لجهود الجيش الأبيض.

واضاف عضو مجلس النواب، أن العديد من النواب طالبوا بضم أسر شهداء الجيش الأبيض إلى صندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة، موجها الشكر لجميع أسر الشهداء سواء من الأطباء أو الجيش والشرطة على ما ضحوا به من أجل أن نعيش داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وفي سياق منفصل، علق عضو مجلس النواب على بيان وزيرة الصحة بمجلس النواب ومعرفة مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، قائلا: " بسبب جائحة كورونا فنحن نمر بظروف استثنائية ليست عاديه، لذلك يجب أن نضع تلك الظروف في الحسبان ولا نحمل الوزيره فوق طاقتها، خاصة وأنها ابلت بلاء حسنا"، مؤكدا أن مصر تفوقت على كثير من الدول في مواجهة فيروس كورونا.

