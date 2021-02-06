انت الان تتابع تفاصيل خبر “اقضي مصالحك وانت في البيت” عبر بوابة مصر الرقمية وخطوات إنشاء حساب للإستفادة من الخدمات الإلكترونية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت الحكومة المصرية بإنشاء موقع بوابة مصر الرقمية 2021 وذلك لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بعيداً عن أي زحام أو تكدس، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية، والإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

كيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

وننشر لمتابعي مصر فايف كيفية الدخول لبوابة مصر الإلكترونية للإستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، مثل الخدمات الحكومية وخدمات الشهر العقاري وخدمات وزارة التموين وخدمات المرور وغيره، ولكن هذا يتطلب منك إنشاء حساب أولاً.

ولإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الرسمي والخاص ببوابة مصر الرقمية من هنا. الدخول إلى حسابي. الضغط على خيار إنشاء حساب جديد. تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح “الرقم القومي وإسم الأم وغير ذلك”. الضغط على التالي. تسجيل رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجل باسم صاحب الحساب. ستتلقى رسالة على هاتفك بكود من 6 أرقام لإدخالة وتفعيل الحساب. تسجيل كلمة المرور الخاصة بك ويشترط أن لا تقل عن 8 حروف وأرقام وبدون مسافات وباللغة الإنجليزية. تسجيل البريد الإلكتروني. الضغط على التالي وستنتقل لصفحة جديدة لتسجيل الدخول. إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور التي سجلتها.



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