النائبة آيات الحداد تكتب: هذا ما كنت أقصده.. تحويل أطفال الشوارع إلى ثروة قومية

بدوافع وطنية خالصة، تقدمت بمقترح الأهتمام بأطفال الشوارع ودمجهم داخل المجتمع، وتدور فكرته حول التأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال سعيا لدمجهم بشكل حقيقي واقعي، وليس نظري في المجتمع، عن طريق احتوائهم وتخصيص مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى ويتم تدريبهم على أيدي خبراء لكى تفتح أمامهم أسواق العمل.

النائبة آيات الحداد تحدد آليات التنفيذ

ولم أغفل في هذا السياق آليات التنفيذ، والتي ستكون بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية عن طريق حصر أعداد هؤلاء الأطفال في البداية، مرورا بوضعهم في مراكز تدريب مهني وتدريبهم من قبل خبراء على أعلى مستوى، وصولا إلى توزيعهم بحكم مؤهلاتهم وقدراتهم الذهنية والجسمانية اي توزيعهم بما يناسب قدراتهم .

آيات الحداد: الأطفال ضحايا الظروف القاسية

ولايمكنني تفويت التوضيح بأن بعض هؤلاء الأطفال ضحايا للظروف القاسية، للدرجة التي دفعت البعض منهم لاتخاذ التسول مهنة يداومون عليها، وهؤلاء تتراوح اعمارهم ما بين ١٠ حتى ٧٠ عاما نجدهم يملؤون الشوارع، البعض منهم قد يتعرض للخطر أثناء تواجدهم في الشوارع، ويتحولون إلى خطر على الشارع في مرحلة لاحقة.

ويؤلمني أن تستغلهم بعض العصابات الاجرامية والتحرش بهم بل و سرقة اعضائهم والاتجار بها في بعض الأحيان، وليس بعيدا عنا الأخبار المتواترة عن انتشار حالات خطف الأطفال في الفترة الأخيرة، ونجد أطفال يتم التسول بهم ويكونون مخطوفين من اهاليهم، وهي الظواهر التي دفعتني إلى التفكير في آلية سليمة لإنقاذ هؤلاء وحمايتهم وايضا الحد من انتشار الجريمة.

ورأيت أنه من أجل تنفيذ لذلك، لابد أن يتم وضع البعض منهم في مدارس لتعليمهم من ناحية، وتدريب البعض الآخر تحت إشراف خبراء من ناحية أخرى، فذلك مشروع قومي يعود على وطني الحبيب مصر وعلى هؤلاء الأطفال و شعب مصر بالنفع والخير حمى الله وطني وحفظ شعب مصر من كل سوء.